Un Successo la 20°edizione di Moggio Profumi & Sapori

L’evento gastronomico dell’autunno valsassinese non si smentisce, tantissime le presenze di turisti e affezionati

Otto i punti degustazione dove assaggiare delizie della cucina di montagna e delle cantine d’Italia

MOGGIO – Ad aprire questa mattina la ventesima edizione di “Moggio Profumi & Sapori d’Autunno” il patron di casa Umberto Locatelli: “Il segreto di questa manifestazione è davvero semplice, tanto buon cibo preparato dai nostri commercianti e la collaborazione di tutti. Gli attori principali però siete sempre voi che venite ogni anno a trovarci e ci regalate questa invasione pacifica e piacevole”.

Otto i punti di ristoro allestiti per le vie del paese a cura delle attività del degli esercenti. Tante le proposte di cucina locale e gli abbinamenti con etichette selezionate da tutta Italia.

A prendere la parola alla presentazione della manifestazione il sindaco di Moggio Andrea Corti: “Cerchiamo di migliorarci ad ogni edizione, troverete otto attività con i rispettivi punti di degustazione con le prelibatezze della nostra valle. Un doveroso ringraziamento a tutte le persone che si danno da fare per rendere possibile questa giornata e alle associazioni che ci sostengono sempre”.

Diversi gli amministratori locali presenti all’evento. Per la Provincia Mattia Micheli: “La Valsassina è un punto nodale della nostra Provincia per le sue bellezze e per quello che offre di buono e che oggi si potrà assaggiare. Grazie per tenere alta la bandiera del nostro territorio.”

Immancabile il saluto di un estimatore della Valsassina e delle sue montagne, il consigliere regionale Mauro Piazza: “Da appassionato e frequentatore di queste zone devo ammettere che la Valsassina è un pochino più bella delle altre parti della Regione e questa giornata ce lo dimostra”.

Oltre a buon cibo, musica e divertimento la Comunità Montana ha curato e allestito un angolo con la fattoria didattica. Nel pomeriggio inoltre la premiazione del bambino più bravo alla prova di mungitura.