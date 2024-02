Una folla di giovani alla fiaccolata per Nicholas e Simone, morti nell’incidente

Una comunità commossa e addolorata per il tragico destino dei due ragazzi

La processione in memoria di Comba e Ringhio dall’oratorio di Cremeno è arrivata a Barzio dove si è fermata per un momento di raccoglimento

CREMENO – Centinaia di ragazzi si sono ritrovati all’oratorio San Giovanni Bosco di Cremeno nella serata di sabato, per commemorare gli amici di Nicholas e Simone Combi, morti nel tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sul lungolago a Lecco.

Sono arrivati alla spicciolata riempiendo il campo dell’oratorio in un silenzio assordante. Abbracci e lacrime, volti segnati dal dolore illuminati dalla flebile luce delle lanterne.

Il corteo di giovani, famigliari e amici alle 21 si è diretto verso Barzio, nel buio dei paesi sconvolti dalla tragedia. Un dolore che non ha lasciato spazio nemmeno a parole, i ragazzi arrivati in via Roma a Barzio si sono fermati per un suggestivo saluto per Comba e Ringhio.

A guidare il corteo i giovani con gli striscioni “Nicholas e Ringhio per sempre con noi”.

Gli amici hanno adagiato a le lanterne a terra formando la scritta “ciao” e, per ricordare la grande passione calcistica dei ragazzi, sono stati accesi anche dei fumogeni colorati come ultimo saluto.

I due ragazzi saranno uniti anche per i funerali che si svolgeranno lunedì 5 febbraio a Cremeno alle 14:30 nella chiesa Sacra Famiglia ai Noccoli.