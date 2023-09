Virginia Tentori e Laura Buzzoni nuove responsabili del comune di Ballabio

Nuova guida sia per l’Ufficio Tecnico che per l’Ufficio Anagrafe – Servizi Demografici

“Continua il processo di rinnovamento dell’organizzazione comunale. L’obiettivo è sempre quello di migliorare l’efficienza”

BALLABIO – A distanza di 4 mesi dalle elezioni si conclude l’iter di revisione della struttura organizzativa con l’approvazione del nuovo regolamento relativo agli incarichi di elevata qualificazione e con la nomina di due nuove responsabili.

La guida dell’Ufficio Tecnico sarà affidata a Virginia Tentori, laureata in Architettura presso il Politecnico di Milano, libera professionista dal 1991 con esperienze in tema di urbanistica, ambiente e paesaggio maturate sia a livello provinciale, regionale che nazionale. Nel Comune di Lecco è stata Assessore con delega ad Ambiente ed Ecologia, Agenda 21, Pari Opportunità, è stata Presidente del Consiglio Comunale e, attualmente, è Presidente della Commissione Paesaggio del Comune di Lecco. L’assunzione dell’arch. Virginia Tentori è avvenuta mediante procedura art.110 D.lgs 267/2000.

Novità anche per quanto concerne l’Ufficio Anagrafe – Servizi Demografici per il quale l’incarico di Responsabile sarà affidato a Laura Buzzoni. Per lei non si tratta di una nuova assunzione, in quanto già in forze al Comune di Ballabio dal 1999, ma del giusto riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni.

“Con questi incarichi ai nuovi responsabili continua il processo di rinnovamento dell’organizzazione comunale – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – iniziato a Luglio con l’innesto di Marco Maggio, nuovo Comandante della Polizia Locale in convenzione con il Comune di Cortenova, Premana e Magno. L’obiettivo è sempre quello di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi nei confronti dei cittadini”.