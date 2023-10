SP62, riaperto il tratto ponte di Tartavalle – Pennaso

Sospesi i lavori lungo la Bellano – Taceno, al momento riaperta al transito

TACENO – Riaperto il tratto della Taceno – Bellano dal ponte di Tartavalle fino alla frazione Pennaso, in precedenza chiuso per consentire lo svolgimento delle verifiche e dei lavori di messa in sicurezza e di consolidamento di alcuni tratti di parete rocciosa sovrastante la carreggiata stradale.

A fronte del maltempo, previsto anche nei prossimi giorni, che non consentirà di proseguire con le operazioni in parete e a fronte della conclusione delle operazioni di disgaggio e della rimozione dei volumi rocciosi instabili rilevati (terminati nella giornata di ieri, mercoledì), la Direzione Organizzativa IV Protezione Civile – Trasporti e Mobilità – Viabilità Servizio Concessioni e Reti Stradali della Provincia di Lecco, ha ordinato la riapertura del tratto stradale, a partire dalle ore 14 di oggi, giovedì 19 ottobre.

I Lavori riprendereanno prossimamente, quando verrà comunicata la nuova chiusura del tratto stradale interessato.