Computer down? Sta succedendo in tutto il mondo

Da questa notte Microsoft 365 in “crash”

Computer bloccati e impossibilità di accedere ai servizi per aziende e utenti

LECCO – Se questa mattina vi siete svegliati, avete acceso il vostro computer e avete riscontrato problemi con Internet, sappiate che non siete gli unici ma che un’altra persona, dall’altra parte del mondo, potrebbe trovarsi esattamente nella stessa situazione. E così aeroporti, banche, media, ospedali, supermercati e altre realtà interconnesse a livello globale. E’ l’effetto del “crash” di Microsoft 365 che sta mandando in tilt i sistemi informatici in ogni angolo della Terra, con importanti ripercussioni sui diversi servizi questo venerdì 19 luglio.

Improvvisi blocchi ai computer si sono verificati già intorno alle due di questa notte in Italia, come riportano alcuni quotidiani nazionali quali La Repubblica e il Corriere della Sera. La causa sarebbe un aggiornamento rilasciato da Microsoft su un software di cybersicurezza Crowdstrike, esclusa la pista dell’attacco informatico. Conseguenze: voli cancellati, sistemi finanziari nel caos, utenti impossibilitati ad accedere alle applicazioni e ai servizi Microsoft.

L’azienda multinazionale statunitense è al lavoro per risolvere tutte le criticità e riportare in funzionamento tutti i servizi. In parte pare esserci riuscita, anche se alcuni clienti potrebbero riscontrare ancora problemi.

​