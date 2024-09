Eccellenze mandellesi (di motori e di sport) al Motoraduno Guzzi 2024

Dal 12 al 15 settembre la grande festa dedicata alla Casa dell’Aquila

Venerdì tributo in Piazza del Mercato ai campioni mandellesi che si sono distinti nelle competizioni internazionali, tra cui Panizza e Marcelli

MANDELLO – Un cancello rosso con sopra un’aquila dorata, sotto una scritta dello stesso colore. Davanti, un sidecar con un motociclista, ancora il casco indosso, pronto a farsi scattare una foto. Qualunque appassionato di moto, descrivendo questa scena, saprebbe dire dove ci troviamo: fuori dal cancello della Moto Guzzi a Mandello. Un copione a cui i mandellesi sono abituati: transitando davanti allo stabilimento, durante tutto l’anno, si ripete innumerevoli volte, anche quando non c’è nessun evento speciale legato alla casa motociclistica e in Via Parodi regna la tranquillità. E invece da giovedì 12 settembre, fuori da questo cancello, fino a domenica 15 settembre, si riuniranno in migliaia per celebrare lo storico marchio, in occasione del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi 2024.

Quattro giorni di festa, motori, musica che riuniranno “tutti coloro che vorranno per un giorno sentirsi mandellesi”, come ha detto Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello e guzzista. In paese fervono i preparativi, soprattutto davanti alla fabbrica-museo, mentre i primi centauri iniziano a sfoggiare in bella mostra i loro mezzi, rigorosamente contraddistinti dal marchio dell’Aquila, per tutti gli angoli di Mandello, e nelle vetrine delle attività commerciali sbucano moto e altri oggetti legati alla Moto Guzzi. Ancora presto invece per vedere comparire le prime tende nel campo sportivo, luogo dove riposeranno i motociclisti venuti da ogni parte del mondo per partecipare a questo grande evento collettivo.

A occuparsi dell’organizzazione degli eventi e dell’accoglienza ci ha pensato anche quest’anno un gruppo di associazioni mandellesi, che già lo scorso anno avevano preso le redini del Motoraduno: Associazione Polisportiva Mandello, Associazione motociclistica I Laghée, Cooperativa Sociale Incontro Onlus, Corpo Musicale Mandellese, Canottieri Moto Guzzi, la Città dei Motori.

“Come Comune quest’anno il contributo per il Motoraduno è stato minimo (anche se naturalmente la collaborazione non è mancata), perché da quando si è sciolto il Comitato motoraduno internazionale del Motoraduno si occupa un gruppo di associazioni, a cui devo fare i miei complimenti per essere riusciti a mettere in piedi questo bellissimo evento, anche perché alcune iniziative non sono state semplici da realizzare”, dichiara Fasoli.

Il primo cittadino si riferisce in particolare alle due mostre che inquadreranno un po’ il tema di questo Motoraduno: l’influenza che la Moto Guzzi ha avuto sulla cultura e l’arte italiana del secolo scorso, e non solo. Ci riferiamo alla mostra di Ettore Gambioli, esposta nello spazio polifunzionale al Lido, con opere e disegni dedicati alle Moto Guzzi realizzati dall’artista di Cagli, peraltro autore del monumento dedicato a Carlo Guzzi in piazza del Comune (Piazza Leonardo da Vinci) a Mandello e della statua di Giorgio Parodi a Genova, nonché del monumento in onore di Valentino Rossi a Tavullia, paese natale del nove volte campione del mondo di MotoGP.

Moto e arte si intrecceranno anche nello Square Art Center di Via Volta dove, in collaborazione con la Casa Museo Antonio Ligabue di Gualtieri, ci sarà l’esposizione dal 12 settembre della Moto Guzzi GTV 500 di Antonio Ligabue, pittore del Novecento che nutriva un amore smisurato per la Casa dell’Aquila, tanto da possedere ben sedici motociclette del marchio mandellese. Fino al 16 settembre, Ligabue e la Moto Guzzi saranno raccontate nelle opere di innumerevoli artisti, esposte sempre nello stesso centro.

“In alcuni dei suoi quadri Ligabue si raffigurava con una Moto Guzzi, trasmettendo l’idea di libertà e le emozioni che questo mezzo gli dava”, afferma il sindaco di Mandello. Sempre a Ligabue sarà dedicata una serata al teatro comunale Fabrizio De André nel giorno di venerdì 13, con la proiezione del film biografico “Volevo Nascondermi”, dedicato all’artista e presentato dai gestori della Casa Museo.

Accanto a queste iniziative artistiche, non mancheranno i classici eventi come l’esposizione delle moto storiche al cospetto del monumento di Carlo Guzzi in Piazza Leonardo da Vinci e quella dei motocarri all’Oratorio di San Lorenzo. Sarà replicato come lo scorso anno il Mercatino dell’Aquila presso la Biblioteca e, sempre in Via Manzoni, anche i più piccoli avranno modo di salire in sella a minimoto elettriche grazie all’Associazione Bimbi in Moto. Novità sarà la presenza di due mezzi della Polizia Stradale, un 3×3 Mulo Meccanico e due sidecar V7, che il Centro Addestramento Alpini della Polizia di Moena e il Corpo di Polizia di Padova permetteranno di ammirare da vicino.

Fuori e dentro la fabbrica di Via Parodi andrà in scena Moto Guzzi Open House, con la possibilità di visitare il Museo, effettuare test-ride gratuiti, fare shopping di merchandising e accessori targati Moto Guzzi, usufruire della consulenza di ASI (Automotoclub Storico Italiano) presente con uno stand dedicato.

Spostandosi sul lago, moda e motori si uniranno nella sfilata in Piazza Italia, nella vicina Piazza Garibaldi storie di viaggi su motociclette Guzzi con Le vie del Naco mentre per tutta Via Medaglie Olimpiche prenderà forma la Custom Street. Non solo moto, ma anche cibo e musica dal vivo per tutte le tre sere del Motoraduno in Piazza del Mercato. La scaletta consultabile sul sito www.motoradunomandello.com.

Oltre all’area food principale in Piazza Garibaldi, altri punti di ristoro saranno disseminati per Mandello.

Un momento sarà dedicato anche allo sport, con il tributo ai grandi campioni mandellesi che hanno saputo distinguersi nelle competizioni internazionali: Andrea Panizza, medaglia d’argento nel quattro di coppia maschile di canottaggio ai Giochi olimpici di Parigi 2024; Davide Comini, reduce anch’egli dalla spedizione azzurra in terra francese dove ha conquistato, sempre nella disciplina del canottaggio, il sesto posto nella finale B del “due senza”; Alice Marcelli, laureatasi campionessa mondiale di arrampicata U16 nella specialità Speed qualche settimana fa; e Lorenzo Beltrami, freschissimo vicecampione del mondo di Skyrunning nella specialità Sky (la cui partecipazione però è ancora da confermare, dovendo disputare probabilmente una gara sabato). “Li faremo salire sul palco in Piazza del Mercato alle ore 18.00, cosicché possano ricevere il saluto da parte di tutti i mandellesi”, precisa Fasoli.

Se ad aprire il Motoraduno sarà il Tour dei musei organizzato dall’Associazione Gruppo Amici di Maggiana per giovedì 12 settembre, che guiderà i partecipanti per 300 curve e 110 km tra Mandello, Menaggio, Pianello del Lario e Piona, con tappa anche in due musei e al ristorante, a chiudere il Motoraduno Guzzi sarà la tradizionale lotteria: premio più ambito una splendida Moto Guzzi V7 Stone in esclusiva livrea dedicata all’evento. Il secondo estratto vincerà una minicrociera nel Mediterraneo di quattro giorni, mentre il terzo vincerà un giubbotto di pelle Moto Guzzi; il quarto un casco Moto Guzzi V85TT e il quinto un bauletto in cuoio Moto Guzzi.

Visitabile nelle giornate del Motoraduno anche la celebre Torre di Maggiana, detta del Barbarossa, risalente al XII secolo, con una splendida terrazza vista lago e sulle montagne.

Arte, motori e sport: eccellenze, soprattutto mandellesi, le protagoniste assolute di questo Motoraduno Guzzi 2024.

Viabilità nei giorni del Motoraduno

Come sempre quanto è tempo di Motoraduno, saranno diverse le modifiche alla viabilità in paese. Divieto di circolazione e rimozione forzata a tutti i veicoli dalle ore 9.00 di giovedì 12 settembre alle ore 19.00 di domenica 15 settembre in via Parodi (dove si trova lo stabilimento Moto Guzzi) a partire dall’intersezione con la SP72 sino alla rotatoria con via Baraggia/G.B. Zucchi e in Via T. Grossi anche se “cercheremo di consentire il passaggio finché sarà possibile – sottolinea il sindaco di Mandello -. sabato e domenica sarà infattibile, venerdì vedremo, anche perché buona parte degli eventi organizzati dalla Moto Guzzi saranno al di fuori della fabbrica per via degli interventi che stanno interessando la struttura”.

Anche l’area lago sarà interdetta alla circolazione dei veicoli: in Via Manzoni nel tratto compreso tra il civico 59 sino a P.zza Garibaldi, P.za Garibaldi, P.zza Mercato, Via Medaglie Olimpiche Mandellesi nel tratto compreso tra P.zza Garibaldi e Via Maestri Comacini/Via Marinai d’Italia, Via Marinai d’Italia, Via Bertola nel tratto compreso tra Via Manzoni e Via XXIV Maggio istituiti il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli dalle ore 13 alle ore 24 dei giorni da giovedì 12 a domenica 15 settembre.

Nei giorni del Motoraduno sarà altresì vietata la somministrazione e vendita di bevande alcoliche, super alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e in lattine dalle ore 00,00 di giovedì 12 settembre alle ore 24.00 del 15 settembre, nei confronti degli esercizi pubblici e commerciali e nel commercio su aree pubbliche. Anche i privati cittadini avranno il divieto a portare/detenere/consumare bevande su aree pubbliche in lattine o qualsivoglia contenitore in vetro negli stessi giorni ed orari dei rivenditori e somministratori.

Per la vendita di lattine si prescrive, ai soli somministratori, la possibilità di vendita anche previa apertura della linguetta. Tutti gli altri soggetti dovranno vendere le lattine lasciando integra la linguetta. Questo per evitare l’insorgere di fenomeni di intolleranza, violenza, mancato rispetto del decoro, della sicurezza, il riposo delle persone e dei luoghi connessi all’abuso di sostanze alcoliche o al pericolo di utilizzo improprio di contenitori di vetro e lattine quali oggetti atti ad offendere.

Divieto temporaneo assoluto d’esercitare il commercio itinerante, sia di prodotti alimentari che non alimentari, sempre dalle ore 00,00 del 12 settembre alle ore 24,00 del 15 settembre.