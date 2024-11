Udito e postura: un legame invisibile ma fondamentale

Perdita uditiva e acufeni sono legati a problemi di stabilità: come intervenire per mantenere il giusto equilibrio

La relazione tra udito e postura è più stretta di quanto si possa immaginare. L’orecchio, oltre a essere l’organo dell’udito, è anche fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio e della postura, grazie alla funzione vestibolare dell’orecchio interno.

Orecchio e sistema vestibolare

All’interno dell’orecchio, oltre alla coclea (che si occupa dell’udito), si trova il labirinto vestibolare, una struttura che contiene i canali semicircolari e altre parti fondamentali per l’equilibrio. Questo sistema rileva i movimenti della testa nello spazio, l’accelerazione e la gravità, inviando queste informazioni al cervello. Il cervello, a sua volta, le elabora e le usa per regolare la posizione del corpo e mantenere l’equilibrio.

1. Perdita dell’udito e postura: quando una persona ha una perdita uditiva, il cervello può avere più difficoltà a integrare le informazioni sensoriali, compresa la percezione spaziale. Questo può portare a un peggioramento dell’equilibrio e della postura. Alcuni studi suggeriscono che le persone con ipoacusia sono più inclini a cadute e instabilità posturale.

2. Acufeni e postura: gli acufeni (ronzii o fischi nelle orecchie) possono influenzare l’equilibrio e la postura. Questo accade perché il cervello, già impegnato a gestire il rumore fastidioso dell’acufene, può avere meno risorse disponibili per elaborare altre informazioni sensoriali come quelle vestibolari, riducendo così la stabilità posturale.

Problemi vestibolari e postura

Se il sistema vestibolare è compromesso, come in alcune malattie come la labirintite o la neurite vestibolare, la persona può soffrire di vertigini e difficoltà a mantenere la postura eretta, proprio perché l’informazione che l’orecchio invia al cervello è alterata.

Udito, postura e riflessi

Esiste un riflesso chiamato riflesso vestibolo-oculare (RVO), che collega i movimenti oculari e il sistema vestibolare. Questo riflesso permette di mantenere la stabilità visiva quando la testa si muove. Se il sistema vestibolare non funziona correttamente, anche la capacità di mantenere una buona postura può essere compromessa, poiché l’informazione tra occhio, orecchio e muscoli posturali viene disturbata.

In sintesi, l’udito e la postura sono interconnessi attraverso l’orecchio interno e il sistema vestibolare. Problemi uditivi o vestibolari possono influire sull’equilibrio e sulla stabilità del corpo, aumentando il rischio di disturbi posturali e di cadute.

