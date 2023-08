Auto in bilico sulla scarpata a Vestreno, soccorso un uomo di 79 anni

L’allarme poco prima delle 15 di oggi, sul posto i Vigili del Fuoco di Bellano

L’uomo è stato portato in zona sicura ma non avrebbe riportato ferite nell’incidente

VALVARRONE – Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bellano sono intervenuti con autopompa e mezzo fuoristrada per soccorrere un uomo di 79 anni che è uscito di strada. L’auto è rimasta in bilico a bordo strada in una zona impervia, le operazioni sono in corso, ma fortunatamente non ci sarebbero conseguenze per l’uomo. Il 79enne è stato portato in zona sicura, i Vigili del Fuoco stanno lavorando per il recupero del veicolo.