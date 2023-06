Calolzio dice addio a Martino Montanelli, “l’americano” con una vita da romanzo

Nel 1977 era tornato a Calolzio dopo una vita negli Stati Uniti, aveva 102 anni

Pioniere della radio “made in Usa” col nome d’arte di Martino Monti, personalità eclettica, partecipò anche allo sbarco di Normandia

CALOLZIOCORTE – Calolziocorte in lutto per la morte di Martino Montanelli all’età di 102 anni, era la persona più anziana della città. Una vita intensa per il calolziese che era conosciuto anche col soprannome de “L’americano”. Martino Montanelli nacque il 1° gennaio 1922 a Fresno California (Usa) dove i suoi genitori, da Lecco, si erano trasferiti per raggiungere i parenti emigrati per lavoro. Poi all’età di tre anni, con la sua famiglia ha fatto ritorno a Lecco, precisamente ad Acquate. Qui è iniziata la sua passione per il teatro partecipando, come attore, a diverse manifestazioni teatrali in oratorio.

A 17 anni riuscì a realizzare il suo grande desiderio di tornare a vivere negli Stati Uniti: suo padre lo ha accompagnato al porto di Genova e da solo partì per New York, esattamente a Brooklyn, nel ranch dello zio Angelo. Una personalità eclettica: studiò hair stylist, fu insegnante di ballo moderno e cameriere, riuscendo a svolgere contemporaneamente anche tre lavori diversi. Fu anche protagonista del tempo pioneristico della radio “made in Usa” con il nome d’arte Martino Monti. A New York lavorò nella Radio “Whom” conduttore del programma “La voce in italiano per gli italiani d’America” che gli permise di ospitare persone molto importanti e famose: Mike Buongiorno con cui ha lavorato proprio nell’emittente radiofonica, Domenico Modugno, Vittorio De Sica, Johnny Dorelli e il tenore Nino d’Aurelio.

Una vita ricca di aneddoti ed esperienze che, tra i tanti ricordi, lo vide tra i soldati che il 6 giugno 1944 sbarcarono in Normandia, sulla spiaggia francese di Omaha Beach. Appassionato di sport e di arte, sposato, padre di due figli, nel 1977 torno in Italia e si stabilì a Calolziocorte con l’America sempre nel cuore.

“Una persona molto riservata ma allo stesso tempo molto educata, attenta e gentile. Devo dire che ho conosciuto poche persone come Martino – ha detto l’assessore ai Servizi Sociali Tina Balossi che l’aveva incontrato in occasione dei 100 anni -. Nonostante avesse avuto una vita davvero piena, raccontava le sue vicende con tantissima modestia. Sono passata a trovarlo anche in occasione dei 101 anni. I ‘miei nonnini’ li ricordo tutti, ma Martino lo ricordo con particolare piacere”.

Martino Montanelli lascia i figli Maria e Martin e il nipote Roberto. I funerali saranno celebrati nella chiesa arcipresbiterale di Calolziocorte oggi, mercoledì 28 giugno, alle ore 15.