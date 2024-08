Calolzio, incendio alla Cartiera: sul posto Vigili del Fuoco e ambulanze

L’allarme è scattato intorno alle 18.30 di oggi, martedì

Ingente la mobilitazione di mezzi di soccorso inviata in via De Gasperi

CALOLZIO – Ingente mobilitazione di mezzi nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 6 agosto, per un incendio divampato all’interno della Cartiera dell’Adda, la storica azienda calolziese situata in via De Gasperi.

L’allarme è scattato alle 18.35 per un principio di incendio che avrebbe interessato un macchinario. Immediatamente si sono portati sul posto i Vigili del Fuoco del comando di Lecco con tre squadre. Al momento le fiamme sono sotto controllo.

Presenti anche tre ambulanze (Volontari del Soccorso, Croce Verde Bosisio e Croce Rossa Olgiate) e un’automedica allertate per valutare eventuali intossicazioni di alcuni operai.

Sul posto, allertata da alcuni residenti, anche l’assessore alla Protezione civile Cristina Valsecchi che ha voluto personalmente sincerarsi della situazione.

Eventuali aggiornamenti in seguito.