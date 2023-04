Doppio incidente a Calolzio, soccorritori al lavoro

Scontro tra due auto in Corso Europa, incidente sul lavoro in via alla Stanga

Entrambi i sinistri sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, sabato, e hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. In volo anche l’elisoccorso

CALOLZIO – Pomeriggio di lavoro oggi, sabato, per i soccorritori: due gli interventi a interessare Calolzio, per un doppio incidente avvenuto in zone diverse della località lecchese.

Uno in via alla Stanga per una persona rimasta schiacciata da un mezzo pesante in manutenzione, l’altro in Corso Europa per lo scontro tra due auto.

In entrambi i casi richiesta l’azione dei Vigili del Fuoco, che hanno inviato un’autopompa e un mezzo polisoccoso per l’incidente sul lavoro, e due autopompe per quello che ha visto coinvolti i veicoli, il cui intervento è tuttora in corso. In volo per il primo intervento anche l’elisoccorso.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti