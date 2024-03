Intossicazione da monossido di carbonio, famiglia rischia la vita a Calolzio

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte tra domenica e lunedì

Rilevata la presenza di monossido di carbonio, quattro le persone portate in ospedale per le cure del caso

LECCO – L’allarme è scattato poco prima delle 2 della notte tra domenica e lunedì, il Comando dei Vigili del Fuoco ha inviato, su richiesta della Soreu, un’autopompa in supporto al personale sanitario per la rilevazione e messa in sicurezza di un appartamento dove un nucleo familiare aveva accusato un malore comune.

La squadra, in posto con strumenti adatti alla rilevazione di gas e personale specializzato NBCR (Nuclerare, Biologico, Chimico e Radiologico), ha rilevato la presenza di monossido di carbonio, quattro le persone portate in ospedale per le cure del caso.

Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore e insapore difficile da rilevare senza strumenti; in ambito urbano è principalmente prodotto dal malfunzionamento di caldaie o combustione di bracieri senza idonea aspirazione.