Tragedia a Carenno, un uomo di 64 anni ritrovato morto in casa

In difficoltà, dal 2018 aveva trovato ospitalità grazie a una famiglia del paese

Nella serata di giovedì il tragico ritrovamento, un malore avrebbe causato il decesso

CARENNO – Era arrivato a Carenno nel 2018, in evidente stato di difficoltà dormiva nella sua auto nella zona del centro sportivo. Subito il paese si era attivato per dargli una mano e aveva trovato ospitalità grazie alla generosità di una famiglia di Carenno che, in accordo con parrocchia e comune, aveva messo a disposizione un appartamento.

Nella serata di ieri, purtroppo, il 64enne è stato ritrovato morto all’interno dell’abitazione, a causare il decesso un malore che non gli ha lasciato scampo. L’uomo, Fiorenzo Rossini, di nazionalità italiana ma proveniente da fuori paese, era stato aiutato nel momento di maggior difficoltà.

“Ero sul posto perché mi hanno avvisato della presenza dei vigili del fuoco e dell’ambulanza proprio dove abitano alcuni miei cugini e dove anche io ho una casa – ha raccontato Cristina Valsecchi, assessore del comune di Calolzio -. Ho provato a chiamare i miei parenti ma nessuno mi rispondeva, così ho mollato il lavoro e sono salita a Carenno. Una volta sul posto ho appreso la tragica notizia: dispiace molto perché grazie alla generosità dei carennesi era riuscito a ricominciare”.

L’uomo, che ormai era conosciuto in paese, svolgeva alcuni lavori per la comunità ed era aiutato dai suoi concittadini. Ieri sera, giovedì 30 marzo, il tragico ritrovamento: il vicino, non vedendolo dal pomeriggio, ha provato a bussare alla porta. Le luci erano accese ma nessuno rispondeva, guardando all’interno dell’abitazione da una finestra, lo ha visto steso a terra e ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.