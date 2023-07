Colico. Disperso nel lago, continuano le ricerche. Oggi in azione i sommozzatori

Ancora nessuna traccia dell’anziano scomparso ieri, venerdì, in zona Pianello

Attivati anche i sommozzatori nella speranza di ritrovarlo. A complicare le operazioni, la vastità dell’area

COLICO – Ancora nessuna traccia della persona scomparsa nel pomeriggio di ieri, venerdì, nel lago di Colico. Senza esito per ora le ricerche dei Vigili del Fuoco, che si sono mobilitati dispiegando forze via acqua, terra e aria nel tentativo di ritrovare l’anziano, di cui è stata individuata solo l’imbarcazione alla deriva.

L’uomo di quasi ottant’anni, stando alle prime informazioni, sarebbe partito da Colico in barca. Poi di lui non si è saputo più nulla. Rintracciata solo l’imbarcazione dall’altra parte del lago, in zona Pianello.

Nella giornata di oggi continueranno le operazioni di ricerca, non semplici da portare avanti considerata la vastità dell’area da perlustrare: saranno attivi anche i sommozzatori, pronti a mettere in campo le apposite strumentazioni.

Come ieri sul posto anche il furgone UCL, funzionale a coordinare le operazioni e fornito di radio e cartografie, e il mezzo nautico IAL, base operativa con tutte le attrezzature. Seguiranno aggiornamenti.