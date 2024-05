Colle Brianza. Uomo in difficoltà, i Vigili del Fuoco lo ritrovano e lo portano al sicuro

Intervento delle squadre Spelo Alpino Fluviale nel pomeriggio di lunedì

L’allarme intorno alle 14.30 di lunedì, l’intervento è durato circa 3 ore

COLLE BRIANZA – I Vigili del Fuoco del comando di Lecco sono stati allertati nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 maggio, per la ricerca di una persona dispersa a Colle Brianza. L’allarme è scattato intorno alle 14.30, sul posto i Vigili del Fuoco con due mezzi fuoristrada e le squadre Speleo Alpino Fluviali. L’uomo in difficoltà è stato individuato e portato in luogo sicuro. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 3 ore.