Dopo l’incidente mortale, è stata riaperta la nuova Lecco-Ballabio

Vigili del Fuoco e Anas hanno lavorato tutto il pomeriggio per pulire la strada dai detriti e rimuovere le lamiere del camion

A perdere la vita un camionista di 60 anni residente nel milanese che stava rientrando da un cantiere in Valsassina

LECCO – Dopo lunghe ore di lavoro, alle 19.20, è stata riaperta la nuova Lecco – Ballabio. I Vigili del Fuoco e i tecnici di Anas sono stati impegnati per tutto il pomeriggio dopo l’incidente mortale avvenuto oggi, lunedì 12 giugno, poco prima delle ore 11. Il camion, di una ditta di Milano, era impegnato in un cantiere in Valsassina e stava facendo ritorno nel capoluogo lombardo con un carico di pezzi di asfalto.

Forse un guasto ai freni alla base del drammatico incidente in cui ha perso la vita un uomo di 60 anni, residente nel Milanese, dipendente della ditta da tanti anni e definito un lavoratore modello. All’uscita della galleria “Marina”, dopo un breve rettilineo, la strada curva a sinistra, lì il mezzo pesante è andato a sbattere contro il muro sulla destra della carreggiata. Il camion avrebbe dapprima perso il rimorchio pieno di detriti d’asfalto quindi, un centinaio di metri più avanti, il conducente sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre la motrice ha continuato la sua corsa ancora un centinaio di metri per fermarsi a poche decine di metri dall’imbocco della galleria “Poggi 1”.

Fortunatamente la folle corsa del mezzo fuori controllo non ha coinvolto nessuna vettura che in quel momento stava salendo verso la Valsassina. La motrice ha strisciato lungo il lato destro della carreggiata riducendosi a un groviglio di lamiere. Sul posto, insieme alla Polizia, sono intervenuti i soccorsi ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare. I Vigili del Fuoco e i tecnici dell’Anas, invece, hanno lavorato tutto il pomeriggio per ripulire la strada dai detriti, spostare la carcassa del mezzo pesante e rimettere in sicurezza l’importante arteria.

Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale, ma quel punto è stata già teatro anche in passato di incidenti più o meno gravi che hanno visto coinvolti mezzi pesanti. Durante l’interruzione, il traffico è stato deviato sulla vecchia Lecco-Ballabio dove si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. La Polizia Locale di Lecco ha attuato il senso unico alternato per i mezzi pesanti al fine di evitare il difficile incrocio nella “strettoia di Laorca” e agevolare la circolazione.