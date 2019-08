Il maltempo fa danni anche a Calolzio, colpito il Monumento ai Marinai

Il forte vento strappa rami da alcuni alberi sul lungo Adda

Al Lavello danneggiato il monumento ai Marinai

CALOLZIO – La scia di problemi legati al temporale della notte, dopo l’oggionese e Garlate, si è estesa anche a Calolzio dove il chiaro della mattina ha svelato i danni provocati dal forte vento nella zona del Lavello.

A farne le spese è stato il Monumento ai Marinai, dedicato ai caduti, coperto dai grossi rami che le raffiche sono riuscite a strappare ai due abeti e un salice selvatico posti nelle vicinanze.

“Alcuni rami sono finiti sul monumento, hanno spaccato l’asta della bandiera e danneggiato l’impianto di illuminazione – ha spiegato l’assessore comunale Aldo Valsecchi – le radici degli alberi hanno però tenuto”.

L’area nelle adiacenze del monumento è stata transennata per consentire il regolare svolgimento del mercato cittadino, in programma per questa mattina. Nel pomeriggio interverranno gli operatori della cooperativa che ha in gestione il verde pubblico, per rimuovere i rami e pulire.