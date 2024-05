L’incidente si è registrato poco dopo le 18.30 di oggi, lunedì

BOSISIO PARINI – Incidente lungo la SS36 in direzione Nord all’altezza del comune di Bosisio Parini, poco dopo le 18.30 di questa sera, lunedì. Possibili code per chi sta viaggiando in direzione Lecco. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi, ambulanza, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine.