Incidente a Santa Maria Hoè, perde il controllo dell’auto e si ribalta

Fortunatamente nessuna conseguenza per l’uomo di 66 anni alla guida

Sul posto un’ambulanza, l’auto infermieristica da Molteno, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri

SANTA MARIA HOE’ – Fortunatamente se l’è cavata senza conseguenze l’uomo al volante della sua auto, una Fiat Panda, protagonista di un incidente lungo la Sp58 a Santa Maria Hoè. Erano da poco passate le ore 13 di oggi, lunedì 12 agosto, quando il 66enne si è ribaltato giunto all’altezza dell’incrocio con via Roma.

Non ci sono altri mezzi coinvolti nell’incidente e l’uomo, che non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale, è uscito dall’abitacolo in autonomia chiamando i soccorsi. Sul posto un’ambulanza, l’auto infermieristica da Molteno, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire la rimozione dell’auto.