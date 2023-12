Incidente frontale a Eupilio, la vittima è un giovane di Cesana Brianza

Simone Negri, 23 anni, è il giovane morto nel tragico sinistro avvenuto lungo la Provinciale domenica sera

L’altro giovane 26enne soccorso in gravi condizioni si trova in Rianimazione al Sant’Anna

CESANA BRIANZA – E’ un giovane di Cesana Brianza, Simone Negri, la vittima del tragico incidente avvenuto nella serata di ieri lungo la Lecco-Como a Eupilio, davanti alla pizzeria K13.

Per cause da chiarire l’auto sulla quale si trovava il giovane 23enne ha impattato contro un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta: un violento frontale che non ha lasciato scampo a Simone.

I Vigili del Fuoco di Erba sono intervenuti prontamente per liberare lui e un altro giovane di 26 anni rimasti incastrati tra le lamiere accartocciate delle auto coinvolte nel sinistro. Purtroppo per Simone non c’è stato nulla da fare, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gravi le condizioni dell’altro ragazzo, residente a Suello stando a quanto appreso, trasportato d’urgenza in elicottero all’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como), dove si trova ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

Da chiarire come detto le cause del sinistro avvenuto lungo la Provinciale.