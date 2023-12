Drammatico incidente sulla Como-Lecco, morto un 23enne

L’incidente è avvenuto domenica sera davanti alla pizzeria K13

Il giovane non è sopravvissuto al violento frontale. Un altro 26enne è stato ricoverato in gravi condizioni

EUPILIO – Drammatico incidente nella serata di domenica 17 dicembre a Eupilio, nella frazione di Penzano. Un giovane di 23 anni ha perso la vita in seguito ad un violento scontro frontale tra due auto avvenuto all’altezza della pizzeria K13.

Il sinistro, la cui dinamica va chiarita, si è consumato poco prima delle 23. In posto in codice rosso si sono portati due ambulanze, l’automedica, l’auto infermieristica e l’elicottero del 118, atterrato nelle vicinanze. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Erba che hanno estratto due giovani rimasti incastrati nelle autovetture, diventate un groviglio di lamiera.

Purtroppo per uno dei due, un 23enne, non c’ è stato nulla da fare, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Trasportato in gravissime condizioni all’Ospedale Sant’Anna l’altro ragazzo, un 26enne.

La strada è rimasta a lungo chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.