Incidente mortale a Monte Marenzo, lavoratore 73enne travolto sulla Lecco-Bergamo

Non c’è stato nulla da fare per l’uomo, addetto alla scorta di un trasporto eccezionale

La tragedia è avvenuta intorno alle 23 di mercoledì 25 ottobre sulla Sp639 in frazione Levata

MONTE MARENZO – Tragico incidente lungo la Strada Provinciale Lecco-Bergamo intorno alle ore 23 di mercoledì 25 ottobre a Monte Marenzo. Un uomo di 73 anni, addetto alla scorta di un trasporto eccezionale, è morto dopo essere stato investito in frazione Levata (comune di Monte Marenzo), lungo la strada che collega Calolzio con Cisano Cisano Bergamasco.

Da una prima ricostruzione, che dovrà comunque essere confermata dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, pare che l’uomo, alla guida dell’auto di segnalazione che precedeva il il trasporto eccezionale, possa essere sceso dall’auto per segnalare alle auto che giungevano in direzione opposta l’arrivo del mezzo ingombrante quando sarebbe stato travolta da un’auto.

Sul posto sono state inviate un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera e l’automedica, assieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine. All’arrivo dei soccorsi, però, per l’uomo non c’era già più nulla da fare se non constatare il decesso. Il 68enne alla guida dell’auto, invece, è stato trasportato sotto shock all’ospedale Manzoni di Lecco.