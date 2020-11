Infortunio in azienda a Ballabio, arriva anche l’elisoccorso

L’allarme è scattato alle 16 in via degli Artigiani

Soccorso un 41enne ferito ad una mano

BALLABIO – Soccorsi in azione nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 novembre, a Ballabio in via degli Artigiani per un infortunio sul lavoro.

L’allarme è scattato intorno alle 16, sul posto in codice giallo si sono portati un’ambulanze della Croce Rossa di Ballabio, l’automedica e anche l’elisoccorso da Como.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo di 41 anni che ha riportato lesioni ad una mano. E’ stato soccorso in codice giallo.