Ancora violenza davanti alla stazione, anziano spintonato contro un bus: “Vivo per miracolo”

Testimoni del brutto episodio il consigliere regionale Giacomo Zamperini e il consigliere comunale Filippo Boscagli, appena scesi dal treno

Un uomo di 82 anni è stato spintonato contro un bus di passaggio, sotto le ruote è finita la sua valigia

LECCO – “Solo per miracolo non ci è scappato il morto”. Il consigliere regionale Giacomo Zamperini e il consigliere comunale Filippo Boscagli sono stati testimoni diretti, nel tardo pomeriggio di oggi, dell’ennesimo episodio di violenza scoppiato per futili motivi in Piazza Lega Lombarda, di fronte alla stazione. Protagonisti un gruppo di giovanissimi, venuti alle mani.

“Momenti di tensione erano già accaduti nel primo pomeriggio – racconta Zamperini – bande di giovani criminali di origini straniera si sono menati come se nulla fosse, placati solo dall’intervento delle forze dell’ordine. Verso le 17, sceso dal treno, insieme al collega Boscagli vediamo una nuova rissa, probabilmente con gli stessi protagonisti, dove per poco non ci scappa un morto. Un anziano di 82 anni è stato spintonato ed è finito contro un autobus di passaggio. Urliamo e solo per miracolo è la sua valigia a finire sotto le ruote, frantumandosi per pochi centimetri al posto del malcapitato che abbiamo soccorso e che poi è stato trasportato in ospedale in codice verde”.

Allertate nuovamente le forze dell’ordine: “Ma i colpevoli si sono dileguati e noi chiamati a testimoniare. Ormai è chiaro che regni sovrano un senso di impunità. Mi chiedo fino a che punto tutto ciò possa essere ancora tollerato”.