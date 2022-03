Due escursionisti recuperati in elicottero, feriti dopo una caduta

Un 60enne ferito sulla cresta Cermenati, un 32enne al Belvedere

LECCO – Pomeriggio di lavoro quello di domenica per il soccorso alpino, intervenuto tre volte nel lecchese per infortuni in montagna.

Oltre ad un intervento alla falesia di Pradello per uno sportivo ferito dalla caduta di un sasso (vedi articolo), elicottero del 118 e tecnici del soccorso alpino lariano sono stati mobilitati anche in Grignetta dove un 60enne è stato soccorso dopo una brutta caduta lungo la cresta Cermenati. L’uomo è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Lecco, in codice giallo.

Brutta caduta anche per un 32enne soccorso al Belvedere ai Piani Resinelli, nella zona della nuova passerella panoramica, dopo essere scivolato sul ghiaccio. Inviati sul posto anche in questo caso soccorso alpino e elisoccorso che hanno recuperato e trasferito il ferito all’ospedale Manzoni in codice giallo.