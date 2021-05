Bilico fermo per un guasto sulla Lecco-Ballabio a Laorca

Strada interrotta per un’ora, viabilità deviata sulla nuova strada

LECCO – Traffico bloccato in mattinata sulla vecchia Lecco-Ballabio: un bilico in panne all’altezza di Laorca ha costretto a interrompere temporaneamente la viabilità e a deviarla sulla nuova strada, il raccordo Valsassina della SS36.

E’ accaduto poco dopo le 10 di mercoledì mattina. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale insieme ad un meccanico per riparare il guasto, mentre la Polizia Locale di Lecco e Ballabio, coordinandosi tra loro, hanno gestito il traffico (da San Giovanni a Lecco e a Ballabio) deviando in particolare i mezzi pesanti sulla nuova strada.

Un coordinamento che ha evitato i disagi visti in altre occasioni. Una soluzione auspicabile anche in futuro, in caso di chiusure repentine (per incidenti o altre problematiche) del raccordo Valsassina, per consentire il transito a senso alternato dei mezzi.

Il camion è stato rimesso in moto intorno alle 11 e la strada è tornata di nuovo percorribile.