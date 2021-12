Controlli super green pass: anche ieri nessuna sanzione nel Lecchese

Sono state controllate 208 persone e 19 attività commerciali

Bilancio positivo per i controlli sul super green pass effettuati ieri, giovedì

LECCO – Nessuna irregolarità tra le 208 persone e 19 attività commerciali controllate per verificare il regolare possesso del green pass. Bilancio positivo anche ieri, giovedì 16 dicembre, a seguito dei controlli, coordinati dalla Prefettura su tutto il territorio provinciale, per verificare il rispetto di quanto previsto dal decreto legge entrato in vigore il 6 dicembre che ha introdotto il super green pass prevedendo delle attività per cui basta la certificazione verde base (ottenibile anche tramite i tamponi) e quella rafforzata (per il cui rilascio è necessario essersi sottoposto a vaccinazione nei tempi previsti dalla normativa).