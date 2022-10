I due giovani sono stati individuati e riportati in zona sicura

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 20 di ieri, sabato

LECCO – Intervento di una squadra Spelo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 8 ottobre, per due ragazzi in difficoltà sui sentieri nei pressi della località Costa, tra Deviscio e i Piani d’Erna alle pendici del Resegone. La chiamata è arrivata poco prima delle 20, dopo aver trovato i due giovani, i soccorritori li hanno riportati in zona sicura. L’intervento è durato circa 3 ore.