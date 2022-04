Escursionista infortunato al Passo del Cammello, elisoccorso

La chiamata di soccorso questa mattina, alle 11 circa

LECCO – Elisoccorso in azione nella mattinata di Pasqua, alle 11 circa, a seguito della richiesta di soccorso per un escursionista di 72 anni che si è infortunato in zona Passo del Cammello, poco prima di raggiungere i Piani d’Erna.

L’elisoccorso è giunto sul posto con lo staff medico-tecnico che ha prestato le prime cure all’uomo che è stato stabilizzato e quindi elitrasportato all’ospedale in codice giallo.

Allertati anche i volontari del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco qualora fosse stato necessario un supporto via terra.