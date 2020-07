Il cordoglio dell’Asst Lecco per l’improvvisa scomparsa del dottor Giuseppe Zecca

Il ricordo del Capo Dipartimento dottor Antonio Lora

“Ha amato molto il suo lavoro nel Centro Psicosociale”

LECCO – E’ venuto improvvisamente a mancare il dottor Giuseppe Zecca, psichiatra e responsabile di Struttura Semplice dell’Asst di Lecco. Esprimendo con grande dolore il cordoglio, l’Asst Lecco riporta il ricordo del Capo Dipartimento, il dottor Antonio Lora.

“Giuseppe Zecca ha iniziato a lavorare nel Dipartimento di Salute Mentale di Sondrio, dove aveva curato anche l’uscita e il reinserimento dei pazienti dimessi dall’ex Ospedale Psichiatrico. Si è poi trasferito al Dipartimento di Salute Mentale di Lecco, dove ha lavorato nel territorio meratese sia nel Centro Psicosociale che in ospedale, nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, in qualità di Aiuto Corresponsabile. Ha amato molto il suo lavoro nel Centro Psicosociale, dove ha portato la ricchezza della sua esperienza clinica, derivata anche da un lungo training psicoanalitico. Uno dei motivi ricorrenti del suo lavoro è sempre stato l’attenzione allo sviluppo della capacità dei pazienti di autodeterminarsi e di vivere in autonomia. Sul territorio ha coordinato, valorizzandoli, gruppi multi-professionali, formati da infermieri, psicologi e assistenti sociali, indirizzandoli nella gestione dei casi più complessi. L’autorevolezza e la capacità clinica di Giuseppe Zecca erano unanimemente riconosciute dagli altri operatori ed emergevano proprio nella gestione dei pazienti più gravi. Dal 2016 è stato Responsabile di Struttura Semplice per quanto riguarda le quattro Strutture Residenziali, dove ha posto particolare attenzione all’empowerment dei pazienti e al loro ritorno al territorio dopo l’esperienza residenziale. L’esperienza dei primi anni di lavoro, nella dimissione dei pazienti dall’Ospedale Psichiatrico, è rimasta in lui come un’attenzione affinché la Comunità rappresentasse solo un momento terapeutico nella vita del paziente, prima del suo ritorno nel territorio, e non fosse vista come la conclusione di una vita autonoma”.

Il Dottor Giuseppe Zecca mancherà agli operatori che ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali e ai pazienti, che hanno avuto fiducia nella sua capacità terapeutica.