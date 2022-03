Jet precipitato sul Legnone: si indaga per disastro colposo

La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti

Disposta l’autopsia sulla salma del pilota deceduto

LECCO – La Procura della Repubblica di Lecco ha aperto un fascicolo contro ignoti per i

reati di disastro aviatorio colposo, lesioni e omicidio colposo a seguito dell’incidente aereo avvenuto ieri, 16 marzo, sul Legnone che ha visto la morte del pilota inglese Dave Ashley, mentre l’italiano Gianpaolo Goattin si è salvato per miracolo.

Le investigazioni sono in corso per accertare le effettive cause e responsabilità. Il Procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso ha chiarito che il rottame del velivolo e stato posto sotto sequestro e, date le condizioni dei luoghi, sono in fase di studio le modalità relative al suo recupero in sicurezza, anche al fine di metterlo a disposizione di un consulente che la Procura è in procinto di nominare. A questo riguardo, sono stati presi contatti con personale qualificato dell’Aeronautica Militare che ha manifestato piena collaborazione.

Nella giornata di oggi é stata disposta l’autopsia sulla salma del pilota deceduto nello schianto. L’incarico al medico legale verrà formalizzato nella giornata di domani.