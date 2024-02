La Curva del Lecco ricorda Nicholas e Ringhio: “Per sempre nei nostri cuori”

Uno striscione e un lungo applauso per rendere omaggio ai due giovani morti in un incidente d’auto

Il direttore generale Angelo Maiolo ha deposto un mazzo di fiori su un seggiolino dove c’erano le foto dei due ragazzi

LECCO – “Nicholas e Ringhio per sempre nei nostri cuori”, uno striscione accompagnato da un lungo applauso, questo l’omaggio della Curva del Lecco per Nicholas e Simone Combi, i due giovani valassinesi morti in un tragico incidente d’auto la scorsa notte a Lecco. Due amici, due giovanissimi (22 e 21 anni), entrambi tifosissimi del Lecco. E’ grande il dolore per due giovani vite spezzate e i tifosi hanno voluto render loro omaggio nel modo più bello, all’inizio della sfida al Rigamonti-Ceppi contro la Cremonese.

Nello scorse ore un messaggio di cordoglio era giunto anche dalla dirigenza della società bluceleste. Sempre prima dell’inizio del match il direttore generale Angelo Maiolo ha deposto un mazzo di fiori su un seggiolino dove erano state messe le foto dei due giovani. Un pensiero anche all’altro 22enne di Lecco che viaggiava in macchina con loro e che ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Lecco.