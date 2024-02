Tragico incidente a Lecco, le vittime sono Nicholas Combi e Simone Combi

E’ grandissimo il dolore in Valsassina per la morte di due ragazzi molto conosciuti

Il terzo giovane, 22 anni di Lecco, è ricoverato all’ospedale di Lecco in gravi condizioni

VALSASSINA – La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in Valsassina dove un normale sabato mattina si è trasformato in un momento di grandissimo dolore per un’intera comunità che non ha potuto far altro che stringersi attorno ai famigliari distrutti dal dolore per l’inspiegabile morte di due giovanissimi che avevano ancora tutta la vita davanti.

Sono Nicholas Combi e Simone Combi i due ventenni residenti tra Cassina Valsassina e Cremeno che hanno perso la vita nella notte tra venerdì e sabato sulla ex Statale 36, nel tratto che costeggia il lago tra Pradello e le Caviate a Lecco. Mancavano pochi minuti alla 3 quando l’auto con a bordo tre giovani ha perso il controllo nell’affrontare una curva, uscendo di strada e ribaltandosi più volte.

I soccorsi sono arrivati a sirene spiegate, due ambulanze, l’elisoccorso, l’automedica, i Vigili del Fuoco, la scena è terribile, la piccola utilitaria rossa, una Toyota Aigo, è ridotta a un ammasso di lamiere accartocciate. Per due dei tre giovani a bordo, Nicholas e Simone, tutti i tentativi di salvargli la vita sono inutili, mentre per il terzo ragazzo, A.Z. 22 anni di Lecco, sbalzato fuori dall’auto, la corsa disperata all’Ospedale di Lecco dove è arrivato in gravi condizioni.

La strada è rimasta chiusa al traffico fino all’alba per consentire alle forze dell’ordine di effettuare tutti i rilievi e far luce sulla dinamica del terribile incidente.