Lecco, mercoledì in Basilica i funerali del magistrato Laura Siani

L’ultimo saluto alla pm si terrà alle 14.30

Laura Siani era stata trovata senza vita nella sua abitazione la sera del 1° giugno

LECCO – Si terranno mercoledì pomeriggio alle 14.30, nella Basilica di San Nicolò, i funerali di Laura Siani, 44 anni, pubblico ministero morto in tragiche circostanze.

Il corpo senza vita del magistrato, in servizio presso la Procura di Lecco dallo scorso marzo, era stato ritrovato nella tarda serata di lunedì 1 giugno presso la sua abitazione in via Cavour, in centro Lecco. A fare la tragica scoperta un collega, il pm Paolo Del Grosso, che era andato a cercare la dottoressa Siani dopo che la stessa aveva mancato alcune riunioni di lavoro ed era irraggiungibile al telefono.

Classe 1976, figlia del noto musicista mandellese Dino Siani e sorella dell’ex sindaco di Mandello e poi consigliere comunale a Lecco Giorgio, Laura Siani aveva lavorato presso la Procura di Lodi, collaborando all’inchiesta che aveva portato all’arresto del sindaco Simone Uggetti. Negli ultimi due anni, prima di giungere a Lecco, aveva lavorato invece a Palermo, dove si era occupata di alcune importanti inchieste antimafia.