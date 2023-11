Lecco. Recuperato dai sommozzatori il ragazzino caduto nel lago

E’ stato ritrovato a pochi metri da riva dopo oltre un’ora di ricerche

Il ragazzino,12 anni, è stato trasportato in ambulanza in Ospedale

Il LECCO – E’ stato trovato dai sommozzatori a pochi metri dalla riva il ragazzino caduto nelle acque del lago nella tarda mattinata di oggi, venerdì, davanti alle gradinate della Malpensata.

Stando a quanto appreso, il giovane, appena 12 anni, si trovava sulla piattaforma insieme ad alcuni amici quando sarebbe caduto nel lago, senza più riemergere.

In posto per le ricerche si sono subito portati i soccorritori. I Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago, molto mosso a causa del forte vento, con l’ausilio di una pilotina e anche in acqua. In lungolago presenti anche le forze dell’ordine, Polizia di Stato e Carabinieri.

Dopo oltre un’ora di ricerche, in posto sono giunti i sommozzatori che in una manciata di minuti hanno individuato il corpo del ragazzino a circa 8 di metri di profondità, non lontano dalla piattaforma. Il giovanissimo al momento del ritrovamento indossava solo un costume.

Riportato a riva sono intervenuti i sanitari del Soccorso degli Alpini di Mandello che hanno messo in atto le prime manovre di rianimazione. Il giovane è stato poi trasportato in Ospedale a sirene spiegate.

