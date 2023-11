Lecco. Ragazzino disperso nel lago, in corso le ricerche

Sarebbe caduto in acqua in zona Caviate, senza più riemergere

A battere la superficie del lago i Vigili del Fuoco. Sul posto anche il personale sanitario

LECCO – Sono in corso le ricerche di un ragazzo scomparso nel lago a Lecco. I Vigili del Fuoco stanno scandagliando la superficie del lago nel tentativo di rintracciare il giovane, di cui si sono perse le tracce in tarda mattina vicino alle gradinate in zona Caviate. Ancora ignota l’età del disperso.

Stando alle prime informazioni sembrerebbe che si trovasse sulla piattaforma quando, per cause ancora da accertare, sarebbe finito in acqua senza più riemergere.

Sul posto numeroso anche il personale sanitario, con ambulanza e automedica. A complicare le operazioni di soccorso il forte vento che da tutta la mattinata sta sferzando il lago. A supportare le ricerche potrebbe arrivare anche l’elicottero.

Nel frattempo gli operatori sono usciti dall’acqua e nel lago è rimasta solo la pilotina, nella speranza di riuscire a rintracciare il ragazzo.

