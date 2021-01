Lecco. Svastica sulla sede dell’Anpi: “Siamo indignati”

Nuovi atti offensivi presso la sede Anpi Comitato Provinciale di Lecco, imbrattata la targa

Il presidente Avagnina: “Condanniamo con fermezza questi gesti di ignoranza”

LECCO – “A due giorni dal giorno della Memoria, si sono ripetuti infelici gesti di offesa presso la sede Anpi Comitato provinciale di Lecco, di via Mentana. Come già avvenuto in passato ignoti hanno imbrattato la targa della nostra Associazione, con segni che richiamano la svastica nazista“.

A farlo sapere, con grande rammarico, il presidente Anpi Lecco Enrico Avagnina.

“Abbiamo sempre condannato questi atti, oggi però la nostra indignazione è maggiore sia perché Lecco è medaglia d’argento per valori Resistenziali, sia perché quanto accaduto si inserisce in un periodo che vede il diffondersi di manifestazioni di intolleranza e di ignoranza della Storia”.