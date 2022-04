Classe 1948, storico primario di anatomia patologica, arrivò all’ospedale di Lecco nel 1974

I funerali saranno celebrati domani, sabato 9 aprile, nella chiesa parrocchiale di Malgrate

MALGRATE – E’ morto nelle scorse ore il dottor Paolo Tricomi, noto in tutta la provincia di Lecco per la sua lunga carriera di anatomopatologo. Nato in Toscana, classe 1948, si laureò nel 1977 in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Pavia per poi specializzarsi in anatomia patologica e tecniche di laboratorio all’Università degli Studi di Parma e ancora in citogenetica umana a Pavia.

La sua lunga carriera professionale è legata a doppio filo con l’Ospedale di Lecco dove arriva nel 1974 come assistente di anatomia patologica, fino a ricoprirne il ruolo di primario per quasi 7 anni tra il 2003 e il 2010. In pensione dal 2010 successivamente ha sempre svolto il suo lavoro di consulente medico legale, in qualità di libero professionista. Lunga la sua collaborazione con la Procura della Repubblica di Lecco, che lo ha portato sulla scena di diversi crimini avvenuti nel nostro territorio.

Persona gentile, sempre elegante, il dottor Paolo Tricomi si è spento a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Era socio del Rotary Club Lecco dal 2007 associazione di cui ha ricoperto il ruolo di presidente a più riprese concludendo nel 2019 l’ultimo mandato che lo ha visto alla guida del club cedendo il testimone a Paolo Vanini.

“La presidente Maria Venturini, i consiglieri e i soci del Rotary Club Lecco sono vicini al dolore di Melita, Laura e Flavia nel ricordo di Paolo Tricomi, socio del Club dal 2007 di cui è stato Presidente negli anni rotariani 2011/2012 e 2018/2019, due Paul Harris Fellow e grande amico di tutti noi – hanno ricordato dal club -. Un amico del quale rimpiangiamo l’umanità, la sagacia, la signorilità, la gentilezza, la forza e l’ironia intelligente e buona”.

Il dottor Tricomi lascia la moglie Melita e figlie Laura e Flavia. Il funerale sarà celebrato domani, sabato 9 aprile, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Malgrate.