MALGRATE – Dopo l’incendio dell’Epifania, i Vigili del Fuoco sono impegnati nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 gennaio, in un incendio che si è sviluppato ancora una volta a Malgrate.

Gli uomini del comando di Lecco stanno intervenendo con tre squadre, 1 asp, 1 autoscala e un carro aria (mezzo che trasporta le bombole d’aria per i Vigili del Fuoco), per un incendio in un box con all’interno un’autovettura e una moto. Quando sono da poco passate le 18 l’intervento è ancora in corso.