Montalbano: gli imbecilli dei rifiuti ancora in azione

Abbandonati nel bosco alcuni manichini

LECCO – La strada di Montalbano è scenario ancora una volta di un grave atto di inciviltà. Lungo la strada Mandria sono stati abbandonati dei manichini. E’ l’ennesimo scempio che si compie sulle pendici del monte Melma dove il problema rifiuti non è nuovo.

Più volte dalle pagine del nostro giornale abbiamo segnalato l’abbandono di rifiuti, pratica incivile e criminale che avviene da tempo immemore (Articolo 1 – Articolo 2 – Articolo 3) e nel 2015 lo stesso WWF Lecco aveva denunciato la presenza di rifiuti.

Le foto scattate pochi giorni fa, testimoniano l’ennesimo affronto alla natura e al territorio, ma anche a tutte le persone civili che qui ci abitano e ci vivono.

In un momento in cui il tema dell’ambiente, della sua tutela e del suo rispetto, è al centro dell’attenzione mondiale, dietro casa ci ritroviamo a dover far fronte a situazioni di degrado che rasentano l’assurdo.

Il problema rifuti sul Monte Melma ed in particolare lungo la strada Mandria è annoso e conosciuto. Una situazione che stride con tutte le inizitive e le politiche ambientali promosse sul territorio nel corso degli anni. Un problema del quale nessuno mai si è voluto occupare veramente, attuando una profonda bonifica della zona e trovando soluzioni efficaci per fermare questo scempio individuando e punendo gli imbecilli che abbandonano rifiuti di ogni genere e tipo.

Non molto distante da dove sono stati trovati i manichini, tra l’infinità di rifiuti che si possono incontrare, vi sono anche alcune bombole di gas gettate nel bosco.