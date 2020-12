Neve e disagi sulle strade: mezzi pesanti in difficoltà (AGGIORNAMENTI)

Vigili del Fuoco in aiuto dei camion bloccati dalla neve

Mezzi spalaneve al lavoro su SS36 e strade provinciali

AGGIORNAMENTO DELLE 9

LECCO – Continua la nevicata sul lecchese. Sulla Statale 36 la neve sta cadendo copiosa ma non sono al momento segnalate criticità o incidenti nel tratto lecchese della super.

A Lecco i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via San Michele del Carso per una pianta caduta sulla strada e in via Buozzi per un camion in panne. I mezzi spazzaneve sono tutti al lavoro e anche le pattuglie della Polizia Locale. Lo scarso traffico sulle strade cittadine riduce le problematiche alla viabilità ma, allo stesso tempo, consente alla neve di accumularsi con più velocità sulle carreggiate stradali, mettendo in difficoltà i mezzi pesanti.

Situazione critica anche sulle strade del Meratese dove la neve continua a scendere in maniera copiosa e abbondante. Praticamente irriconoscibile la rotonda di largo Pomeo a Calco, snodo viabilistico importante lungo le direttrici Lecco, Milano e Como. In azione, poco prima delle 10, i mezzi spalaneve lungo la provinciale.

Sul lago, intorno alle 8 della mattina si è verificato un blackout che ha interessato parte dei comuni di Mandello, Abbadia e Lierna, che è durato per circa una mezzora. A Mandello si circola regolarmente sulle strade principali, con più difficoltà nelle altre strade. Al mercato cittadino, solo due ambulanti si sono presentati all’appuntamento settimanale.

A Olginate, intorno alle 8, i pompieri sono dovuti intervenire per un incidente stradale sulla Sp72 fortunatamente senza feriti. Viabilità difficoltosa anche nel Calolziese specialmente sulle strade secondarie e su quelle che portano alle frazioni montane.

AGGIORNAMENTO DELLE 7

LECCO – Annunciata per tempo, è arrivata nella notte la nevicata che sta insistendo nelle prime ore della mattina anche sull’area lecchese.

Una mattinata iniziata con gli interventi dei Vigili de Fuoco, che alle 5 circa sono usciti dalla stazione del Bione per raggiungere la provinciale 72 a Olginate per prestare aiuto ad una serie di autoarticolati in panne a causa della forte nevicata.

Anche nel meratese i pompieri sono dovuti intervenire in soccorso di alcuni mezzi pesanti in difficoltà mentre a Lecco, lungo la strada tra le Caviate e l’Orsa Maggiore, i pompieri hanno rimosso un albero caduto sulla carreggiata.

Disagi e code in SS36

Anche la Polstrada pattuglia le strade della SS36 e le provinciali dove stanno lavorando i mezzi spazzaneve. Segnalata, nella primissima mattinata, la presenza alcuni camion senza gomme da neve fermi a lato strada per montare le catene, sulla Statale 36 in direzione sud e sul raccordo per la Valsassina. Subito si sono formati rallentamenti e lunghe code verso Milano.

Alcune foto dalle strade della città