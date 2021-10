L’allarme poco dopo le 14 di oggi, venerdì

La persona non sarebbe in gravi condizioni

MANDELLO – Soccorsi in azione poco dopo le 14 di oggi, venerdì 29 ottobre, in Grignetta. Una persona, nella zona del Colle Valsecchi/sentiero Cecilia, sarebbe stata colpita un sasso che gli avrebbe causato una ferita a un piede. Sul posto sta operando l’elisoccorso di Como, allertati anche i tecnici del soccorso alpino. Le condizioni della persona non sembrerebbero gravi, i soccorsi stanno operando in codice verde (poco critico).