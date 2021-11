Portati in salvo i 5 escursionisti in difficoltà sulla Grignetta

Si è trattato di 5 svedesi, tra cui un bambino, bloccati in prossimità del caminetto Pagani lungo la Direttissima

PIANI RESINELLI (Mandello) – Sono stati portati in salvo dall’elisoccorso di Como i cinque escursionisti, tra cui un bambino, originari della Svezia che si sono trovati in difficoltà lungo la Direttissima nei pressi del caminetto Pagani in Grignetta.

La richiesta di soccorso è stata lanciata poco dopo le 17 di oggi, giovedì, con i cinque che, da quanto è emerso, erano esausti e in difficoltà nel ridiscendere a valle.

Da Como è quindi decollato l’elisoccorso, abilitato al volo notturno. Giunto ai Piani Resinelli il velivolo ha effettuato una prima perlustrazione individuando i cinque escursionisti. L’equipe tecnico sanitaria ha quindi raggiunto i cinque e con tre recuperi ha portato tutti in salvo, con l’operazione di soccorso che si è conclusa intorno alle 19.30.

Allertati anche i volontari del Soccorso Alpino della stazione di Lecco, XIX Delegazione Lariana, pronti ad intervenire qualora vi fosse stata necessità di un supporto via terra.