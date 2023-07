Serie B, i tifosi protestano in centro città: “Lecco merita rispetto”

Martedì sera in 300 al corteo degli ultrà dallo stadio in centro

Proteste contro il Coni per l’accettazione del ricorso che esclude i blucelesti dalla serie B

LECCO – I tifosi del Lecco sono scesi in piazza martedì sera per gridare a gran voce contro l’accettazione del ricorso del Perugia da parte del Collegio di Garanzia del Coni.

A un mese esatto dalla vittoria sul campo dei blucelesti contro il Foggia nella finale dei Play Off e a dieci giorni dalla decisione del Consiglio Federale della Figc che aveva ammesso il Lecco alla serie B, gli ultrà hanno deciso di scendere in piazza per protestare contro il Coni che, allo stato attuale, esclude il Lecco dalla sognata e meritata serie Cadetta.

Nel giro di poche ore gli ultrà hanno organizzato una manifestazione con ritrovo a partire dalle 20.30 fuori dalla curva Sud del Rigamonti Ceppi. Tantissimi i tifosi che hanno risposto all’appello, 300 persone circa. Dallo stadio il corteo si è poi diretto verso il centro cittadino passando dalle piazze fino alla sede del Coni in via Bezzecca, portando un eloquente striscione. “Il Lecco merita rispetto” gridano i tifosi. Non sono mancati i cori della Nord e quelli contro le istituzioni sportive e calcistiche.