Simba La Rue condannato in appello per la faida tra trapper

3 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per Mohamed Lamine Saida, amico di Baby Gang

Al centro del procedimento un’aggressione avvenuta il 1° marzo 2022 in via Settala a Milano

LECCO – Condanna a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per Mohamed Lamine Saida, in arte Simba La Rue, 22enne coinvolto in quella che è stata ribattezzata come “faida tra trapper”. Nelle scorse ora è arrivata la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha anche leggermente abbassato la condanna a 4 anni.

Le accuse di lesioni e rapina risalgono a un’aggressione avvenuta il 1° marzo 2022 in via Settala, a Milano, nei confronti di un giovane che faceva parte di un gruppo rivale, quello del trapper padovano Baby Touché.

Simba La Rue, di recente scarcerato dal Tribunale del Riesame, è tra l’altro a processo in appello, assieme all’amico lecchese Baby Gang ed altri, per una sparatoria avvenuta nel luglio 2022 nella zona della movida milanese, in via de Tocqueville. Condannati rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e a 5 anni e 2 mesi in primo grado, è attesa per luglio la sentenza d’appello.