Vasi in rame rubati al cimitero: succede a Laorca e a Castello

Ladri di rame in azione nei cimiteri, spariti diversi vasi

Segnalazione a Laorca e anche al cimitero di Castello

LECCO – I ladri di rame non risparmiano neanche i morti: sono diverse le segnalazioni giunte negli ultimi giorni della ‘sparizione’ di vasi in rame nei cimiteri di Laorca e anche di Castello.

Sono furti evidentemente legati al valore del metallo. Così, ai familiari dei defunti non è rimasto che recarsi ai chioschi dei fioristi vicino ai campi santi chiedendo dei nuovi vasi in plastica, per esser sicuri di non finire nuovamente derubati.