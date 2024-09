Velocità elevata sulla Sp58 a Colle Brianza, controlli della Polizia provinciale

In totale controllati 144 veicoli, di cui 47 motoveicoli. Contestate tre violazioni al codice della strada

“L’obiettivo è la prevenzione e la massima sicurezza per tutti gli utenti della strada”

COLLE BRIANZA – Gli agenti del Nucleo stradale della Polizia provinciale, nell’attuazione dei servizi di prevenzione tesi a contrastare gli incidenti stradali, hanno effettuato alcuni servizi specifici mirati al controllo della velocità lungo la strada provinciale 58 a Colle Brianza.

Il controllo ha riguardato 144 veicoli, di cui 47 motoveicoli, e sono state contestate 3 violazioni al codice della strada. Nelle prossime settimane saranno svolti ulteriori servizi di prevenzione sulla Sp 58 in piena collaborazione e sinergia con il Comune di Colle di Brianza per la sicurezza di cittadini e utenti.

“Nell’ambito delle attività legate alla sicurezza stradale – commenta il Consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale Stefano Simonetti – la Provincia di Lecco effettua controlli sulla velocità su tratti di strade provinciali, tenendo anche conto delle richieste dei Comuni, che a loro volta ricevono diverse segnalazioni dai cittadini. I controlli sulla velocità sono effettuati non certo per fare cassa, ma nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, con particolare riguardo agli attraversamenti pedonali e alle intersezioni nei centri abitati, per garantire la massima sicurezza a tutti gli utenti della strada”.

“L’Amministrazione comunale di Colle Brianza – aggiunge l’Assessore Maurizio Perego – ringrazia la Provincia di Lecco per l’attenzione dimostrata sul tema della sicurezza che ci sta particolarmente a cuore. Siamo sicuri che grazie alla sinergia con la nostra Polizia locale, i Carabinieri e la Polizia stradale riusciremo a contrastare questo spiacevole fenomeno della velocità elevata di auto e moto sul tratto di strada provinciale che attraversa il nostro comune”.