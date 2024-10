Malgrate. Grossa frana all’inizio del sentiero che sale in Pian Sciresa

Il sindaco Peccati: “Stimati 500 mila-600 mila di intervento”

Lo smottamento si è verificato una decina di giorni fa. Transennata l’area, nessun’abitazione coinvolta

MALGRATE – Un grosso smottamento si è verificato circa due settimane fa all’attacco del sentiero che porta in Pian Sciresa. La frana fortunatamente non ha interessato le vicine abitazioni ma l’allerta è alta.

“Le forti piogge hanno causato lo smottamento – ha fatto sapere il sindaco Michele Peccati – appena ce ne siamo accorti ci siamo immediatamente attivati con tecnici e geologi per mettere in sicurezza l’area. Ora stiamo valutando l’entità del danno”. L’area è stata transennata con una rete, il sentiero che sale a Pian Sciresa e la strada restano percorribili.

“Ad ora abbiamo stimato servano investimenti per 500-600 mila euro – ha continuato il sindaco – si tratta di una cifra importante per il nostro comune, abbiamo fatto richiesta per accedere al bando regionale sul dissesto idrogeologico che ci consentirà di avere un contributo a fondo perduto”.