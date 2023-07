Maltempo, il temporale si abbatte sul Lecchese: tante richieste di aiuto ai vigili del fuoco

Il vento forte ha sradicato alberi a Nibionno e Pescate, a Santa Maria Hoè un pino è piombato su un’auto parcheggiata

Diversi incidenti stradali dovuti alla pioggia e alla poca visibilità

LECCO – Un forte temporale si è abbattuto sull’intera provincia di Lecco nelle prime ore della mattinata di oggi, 12 luglio. Alberi abbattuti, allagamenti, tetti pericolanti e incidenti stradali: la conta dei danni verrà fatta nelle prossime ore, al momento tutte le squadre dei Vigili del fuoco di Lecco sono impegnate sugli interventi.

Alcuni alberi sono stati abbattuti a Pescate, a ridosso della strada, all’altezza del supermercato. Anche a Nibionno un albero è caduto sulla strada, sbarrando la circolazione.

A Santa Maria Hoé, in una via secondaria della frazione Hoé, un grosso pino è stato sradicato dal giardino di un’abitazione privata ed è caduto sopra l’auto parcheggiata dello stesso proprietario di casa: fortunatamente non risultano feriti. Un’altra pianta è caduta al confine tra Santa Maria e Cagliano.

Diversi anche gli incidenti stradali causati dalla pioggia e dalla poca visibilità.

Articolo in aggiornamento