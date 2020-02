Abbadia. E’ morto Gian Natale Balatti colonna del Centro Sport

“Presenza silenziosa ma capace di lasciare il segno”

I funerali mercoledì 12 febbraio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale

ABBADIA – “Per sempre uno di noi… Il tuo essere leader silenzioso ci ha insegnato molto” così il Centro Sport Abbadia ha salutato uno dei suoi pilastri: Gian Natale Balatti, scomparso questa mattina, lunedì 10 febbraio.

“Un’ottima persona, se il Centro Sport Abbadia è cresciuto fino a quello che è oggi è anche per merito suo – ha detto il presidente Luca Donato -. Gian Natale era un vero e proprio pilastro, una presenza silenziosa ma capace di lasciare il segno. Non parlava molto ma quando lo faceva era per dire cose importanti”.

Ha seguito i ragazzi in palestra fino alla scorso novembre quando le condizioni di salute non glielo hanno più permesso. Consigliere fino al penultimo mandato, negli ultimi anni sosteneva il gruppo come consigliere esterno: “Purtroppo era già qualche mese che non stava bene, ma finché ha potuto non ha mai smesso di partecipare alla vita del gruppo sportivo dando il suo fondamentale sostegno. Sicuramente è una figura che ci mancherà molto”.

“Un volto storico del Centro Sport e dell’associazionismo della nostra cittadina” sottolinea il sindaco Roberto Azzoni.

“Una persona molto disponibile, affabile, era volontario da tanti anni, nativo di Abbadia quindi conosciuto da tutti – ricorda l’ex sindaco e assessore Cristina Bartesaghi – era tra i più longevi volontari del Centro Sport e nonostante l’età ha continuato a metterci tanto impegno nelle attività del gruppo”.

Il Centro Sport di Abbadia nel 2015 aveva festeggiati i 40 anni di storia. Tra le manifestazioni promosse dal gruppo c’è la storica Remada evento a cui Balatti era sempre presente e che nel 2019 ha raggiunto il traguardo della 33^ edizione.

I funerali di Gian Natale Balatti saranno celebrati mercoledì 12 febbraio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Abbadia.